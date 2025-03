Pupi Avati, ospite di Fabio Fazio per il lancio del suo nuovo film L’orto americano, ha lanciato un appello ai telespettatori.

Il regista Pupi Avati, ospite di Fabio Fazio per presentare il suo ultimo film, “L’orto americano”, ha approfittato della diretta per chiedere aiuto al pubblico del Nove. Ecco cosa ha chiesto.

Il nuovo film di Pupi Avati

Pupi Avati, regista, sceneggiatore, produttore e musicista bolognese nato nel 1938, ha iniziato la sua carriera cinematografica nel 1968 con Balsamus, l’uomo di Satana. Il suo stile si distingue per il cinema gotico e atmosfere suggestive, mantenendo sempre un legame con le sue radici bolognesi e temi legati alla formazione e alle tradizioni popolari.

Tra i suoi ultimi lavori, L’orto americano è un film gotico ambientato nel dopoguerra, girato in bianco e nero, presentato in anteprima alla Mostra di Venezia 2024. La pellicola racconta di un giovane scrittore che, innamorato di un’infermiera americana durante la Seconda Guerra Mondiale, la cerca negli Stati Uniti. Scopre la casa della madre della donna, separata dalla sua per un orto con strani eventi notturni.

L’appello di Pupi Avati da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Pupi Avati, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha arricchito la sua intervista con un appello inaspettato. Ha spiegato che, visto il grande seguito del programma, voleva approfittarne per raccontare una situazione particolare, sperando che qualcuno tra i presenti o tra il pubblico a casa potesse offrirgli un aiuto.

“Stamattina ho perso 780 euro dentro una molletta. Chi li ha trovati, per favore, mi telefoni”.

La sua richiesta ha suscitato l’ilarità del pubblico e anche la reazione divertita di Fabio Fazio, che ha commentato ironicamente: “Non credo…”. Nonostante ciò, Avati ha insistito, spiegando che con quei 780 euro doveva comprarsi una giacca. L’appello, che ha suscitato una risata generale, ha lasciato in sospeso la domanda se Avati riuscirà a recuperare i suoi soldi.