Checco Zalone a Sanremo ha interpretato il virologo Oronzo Carrisi di Cellino San Marco, cugino del celebre Al Bano. “Chiedi se un virologo è d’accordo con un altro virologo? Vuol dire non capire un c… di virologia”, ha risposto Zalone a una domanda di Amadeus, presentatore della serata.

“Penso che sia la prima volta nella storia di Sanremo che uno stonato come me viene menzionato fra gli autori di una canzone”, ha dichiarato Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, all’Adnkronos Salute.

“Non vedo Sanremo forse da quando avevo 14 anni, comunque da un’eternità”, ha proseguito il virologo, “Non sto seguendo dunque quest’ultima edizione e mi sono purtroppo perso il momento dedicato da Checco Zalone ai virologi”.

Sanremo, la parodia di Checco Zalone che ironizza su Crisanti (e non solo)

“Se mi piace questo tipo di ironia sui virologi? Ma certo, assolutamente”, ha risposto il noto virologo, commentando la parodia del comico, “Spero non mi chiamino a cantare.

Ma comunque so che non accadrà mai. Vorrei spiegare una cosa: io, in verità, prima della pandemia facevo una vita che è molto più gratificante di quella di adesso”. Non solo Crisanti, anche altri virologi e infettivologi hanno commentato la canzone sanremese di Checco Zalone.

Checco Zalone a Sanremo, le reazioni dei virologi

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha dichiarato: “Zalone è fantastico, eccezionale.

Io sono un grande estimatore è un numero uno e ho visto i suoi film. Ha colto nel segno. ‘Pandemia ora che vai via’ speriamo davvero che vada via e insomma ha colto questo anno dei virologi”.

Anche Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie Infettive del Sacco di Milano, ha parlato della parodia del comico pugliese. “Zalone ha fatto delle cose che definire divertentissime è poco, penso alla canzone ‘La Vacinada’”, ha detto, “Immagino che ieri abbia voluto raccogliere un sentimento generale degli italiani che non ne possono più della pandemia. Sorrido e basta, non starei a farci dei castelli di carta sopra”.