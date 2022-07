Chef Edgar Núñez contro gli influencer: “Sono scrocconi internazionali”

Non è passata inosservata la risposta dello chef Edgar Núñez ad una influencer che aveva chiesto di mangiare gratis in uno dei suoi ristoranti.

Non è passata inosservata la risposta dello chef Edgar Núñez ad una influencer che aveva chiesto di mangiare gratis in uno dei suoi ristoranti. Ecco cosa è successo.

Chef Edgar Núñez, il messaggio della modella

“Ciao, come stai? Il tuo ristorante è semplicemente spettacolare! Sarò in Messico alla fine del mese con il mio ragazzo, e mi piacerebbe sapere se è possibile effettuare uno scambio pubblicitario, dove consiglio e mostro i vostri servizi sul mio Instagram in cambio di un pasto per due.

Sarebbe un onore per me lavorare con te”.

Questo è il messaggio scritto in data 18 giugno da Manuela Gutiérrez e indirizzato al noto chef Edgar Núñez.

Chef Edgar Núñez rifiuta di ospitare gratis una influencer

Una richiesta, quella della Gutiérrez, che non è stata particolarmente gradita dal noto chef. Secondo Núñez, infatti, “Gli influencer sono scrocconi internazionali”, così come ha scritto sui social dopo aver postato lo screenshot della richiesta da parte della ragazza.

Sempre lo chef ha così motivato la sua risposta negativa alla richiesta della modella: “Non ho bisogno che le persone traggano vantaggio nel dire che vengono a mangiare il mio cibo e sfoggiano un mondo fantastico che, normalmente, non possono permettersi. Perché dovrei voler apparire nel feed di una persona che non si dedica alla gastronomia e che carica solo foto in costume da bagno?“.

La replica della modella

Manuela Gutiérrez, dal suo canto, si è scusata con lo chef, sottolineando come “Molti creatori di contenuti ci pagano per pubblicizzare i loro servizi.

Se ho offeso lo chef con la mia richiesta, mi scuso“.