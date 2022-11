Cher immortalata con il suo nuovo amore, chi è

Pizzicati in un ristorante di Hollywood insieme a Tyga, poi la scena incriminante in macchina

Sembra proprio che la cantante, produttrice discografica e conduttrice televisia Cher, pseudonimo di Cherilyn Sarkisian LaPierre, abbia trovato l’amore ancora una volta: la cantante sarebbe stata infatti paparazzata da alcuni siti americani insime ad Alexander “AE” Edwards, noto produttore musicale nonché ex fidanzato di Amber Rose.

Cher ed Edwards ad Hollywood insieme a Tyga

Gli scatti incriminati riguarderebbero una serata al ristorante Craig’s a Hollywood, AE e Tyga aspettavano Cher all’interno, e quando la donna è arrivata è stato proprio il produttore musicale ad accompagnarla all’interno prendendola per mano.

Dopo la cena il gruppo di celebrità ha deciso di continuare la serata in un altro locale con altri amici, ma il bello è venuto dopo: Cher e Alexander Edwards sono infatti andati via dalla serata sulla stessa auto, e lui è stato immortalato mentre sul sedile posteriore baciava la mano della star, chiaro segno di complicità anche se non sono ancora state scattate foto che realmente possano confermare il rapporto tra i due.

Gli ex mariti di Cher

La cantante statunitense ha infiammato in passato le riviste patinate con i suoi altri due matrimoni: il primo con Sonny Bono, durato dal 1964 al 1975, mentre il secondo, decisamente più breve, appena 4 anni, con Gregg Allman. Da questi due matrimoni la cantante ha avuto due figli.