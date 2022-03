Chi è Eugenia Dubinova, la giovane modella che ha scelto di restare a Kiev

Eugenia Dubinova è una giovane modella rimasta a Kiev durante l'invasione dell'esercito russo. Tutto quello che c'è da sapere su di lei.

Eugenia Dubinova è una giovane modella Ucraina che, allo scoppio della guerra, ha deciso comunque di restare nella sua città natale, Kiev.

Eugenia Dubinova: la scelta di restare a Kiev

La modella Eugenia Dubinova ha calcato le più famose passerelle internazionali e, nei giorni scorsi, ha stupito i suoi fan annunciando di aver deciso di restare nella sua città natale, Kiev, nonostante l’assedio da parte dell’esercito russo.

Dopo aver partecipato alla Fashion Week di New York, Eugenia Dubinova è rientrata a Kiev, dove oggi vivrebbe in un rifugio antiareo.

“Sono nata e cresciuta a Kiev e vivo ancora qui. Ho iniziato a fare la modella a 16 anni. Lavorando nella moda, voglio che la gente sappia cosa sta succedendo in Ucraina. Come modella, mi piacerebbe vedere più fashion media e stilisti attivi in tal senso. Molte persone stanno mostrando solidarietà in tutto il mondo, ma alcuni designer non lo stanno facendo”, ha dichiarato via social.

Eugenia ha deciso di tornare a Kiev anche per stare con la sua famiglia e nei giorni scorsi ha espresso la sua sempre maggiore preoccupazione per quanto sta accadendo in Ucraina, ma ha anche lanciato un messaggio di speranza:

“Non so cosa accadrà domani. Forse useranno qualcosa di più aggressivo nei nostri confronti. Ma sento che abbiamo abbastanza potere da tutto il mondo, che possiamo uccidere questa aggressione. Oggi so che rimarrò fino alla fine.

Questo è il mio Paese e non voglio perderlo, anche se questi sono tempi davvero difficili. È mia responsabilità difendere il mio Paese. Ti abitui ai bombardamenti e sai quando correre, ma devi trovare una filosofia. Vuoi scappare o rimarrai per difendere?”.