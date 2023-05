Sul palco di Liverpool ha dominato con il suo carisma e sono in molti a chiederselo: chi è Julia Sanina, la conduttrice dell’Eurovision 2023? La front-woman di una rock band ucraina famosa per le passioni di moda e giornalismo ha esibito una grinta ed una padronanza assolute, vediamo dove e come le ha affinate. Cominciamo con il dire che lei è figlia d’arte e che è nata come “Juliia” l’11 ottobre del 1990 a Kiev, in una famiglia di musicisti. Le sue biografie ufficiali spiegano che Julia è salita su un palco per la prima volta quando aveva solo tre anni. Lo fece cantando accompagnata dall’ensemble diretto dal padre. Oggi invece Julia è la singer e front-woman della rock band The Hardkiss. Sul palco dell’Eurovision Song Contest di Liverpool lei conduce assieme a Alesha Dixon, Hannah Waddingham e Graham Norton.

Julia Sanina, la conduttrice dell’Eurovision 2023

Di certo lei è una delle artiste musicali più gettonate in Ucraina ma è famosa anche per la sua maniacale cura dello stile. Per quella e per un interesse giovanile mai del tutto sopito per la professione del giornalismo. Dai media si apprende poi che dal 2006 al 2008 è stata vocalist nella band Sister Siren. Nel 2011 ci fu l’incontro che ha cambiato in un certo senso la vita di Julia, professionale e sentimentale: quello con il musicista e produttore musicale Valeriy Bebko con cui ha creato il duetto pop Val & Sanina, che originariamente eseguiva canzoni in russo.

Dalle canzoni in russo al rock in inglese

Il nome della band sarebbe poi mutato in The Hardkiss con canzoni in inglese ed un repertorio rock molto aggressivo e carico di riff. Nel 2016 Julia è stata notata e scelta come uno dei quattro giudici della settima serie di The X Factor Ukraine ed a febbraio 2023 è stata confermata alla conduzione dell’Eurovision Song Contest 2023. Julia Sanina ha sposato il suo partner artistico Valeriy “Val” Bebko ed il 21 novembre 2015 sono diventati genitori di Danylo. Gli stilisti preferiti della cantante-presentatrice sono Alexander MC Queen, Vivienne Westwood e Gareth Pugh, anche se per il look di tutti i giorni pare prediliga Diesel.