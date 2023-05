Eurovision 2023, a Liverpool è iniziata la prima semifinale

A Liverpool è finalmente iniziata l’attesissima prima puntata dell’Eurovision Song Contest del 2023. Ricordiamo che la kermesse canora europea si svolgerà quest’anno in Inghilterra, nonostante sia l’Ucraina il Paese vincitore dell’edizione passata, questo a casa della guerra che da oltre un anno ha messo in ginocchio quest’ultimo paese. Questa sera saranno 15 i concorrenti a contendersi un posto in finale, ma solo dieci si qualificheranno.

La prima semifinale è nel segno dell’Ucraina

La puntata è apparsa con un video dai toni comm0venti che vede tra i protagonisti anche Re Carlo III e la sua consorte, la Regina Camilla. Lo spettacolo è poi passato alla prima esibizione vera e propria della serata, ossia quella della cantante ucraina Julija Sanina. Quest’ultima sarà una delle presentatrici dell’edizione di quest’anno insieme ad Hannah Waddingham e Alesha Dixon.

Eurovision 2023, la diretta semifinale: la scaletta della serata

Di seguito vediamo quali sono gli artisti che si esibiranno nella prima serata in ordine di apparizione: