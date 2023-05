Alesha Dixon: chi è la conduttrice dell'Eurovision 2023

Alesha Dixon sarà la conduttrice a Liverpool in occasione dell’Eurovision song contest 2023: ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Chi è Alesha Dixon

Cantante solista, ex membro delle Miss-Teeq e personaggio televisivo: Alesha Dixon è stata scelta per condurre l’Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool insieme a Graham Norton, Julija Sanina e Hannah Waddingham.

Nata a Londra il 7 ottobre del 1978, Alesha Dixon ha vissuto un’infanzia difficile, dovuta prima alla separazione dei genitori, e poi alle violenze subite dalla madre davanti ai suoi occhi. Dal 2012 è fidanzata con il ballerino Azuka Ononye – che ha sposato nel 2017 – con il quale ha avuto una figlia: Azura Sienna Ononye, nata nell’ottobre del 2013.

La carriera di Alesha tra musica e tv

Alesha si è fatta conoscere al grande pubblico per la prima volta quando è entrata a far parte della band tutta al femminile delle Mis-Teeq. Insieme alla girlband ha pubblicato una serie di album e singoli che hanno riscosso notevole successo tra il 2001 e il 2005, anno in cui la Dixon ha deciso di debuttare come solista pubblicando il primo album: Fired Up.

La carriera da cantante, però, non è decollata del tutto, ed è passata alla TV: grazie al programma Strictly Come Dancing, la sua notorietà ha raggiunto l’apice e ha deciso di sfruttarla per rilanciarsi nel mondo della musica. Ha pubblicato diversi album e altrettanti singoli che hanno riscosso un notevole successo.

Dal 2009 è giudice di Strictly Come Dancing e nel 2019 è stata scelta come giurata di Britain’s Got Talent e America’s Got Talent: The Champions.