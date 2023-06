Le immagini hanno fatto il giro del web in men che non si dica: nella giornata di oggi, prima su TikTok e poi su Twitter ha iniziato a circolare un video iper virale di Damiano David dei Maneskin intento a baciare in maniera molto appassionata una ragazza misteriosa.

Il video ha stupito tutti i fan della band romana, e del suo affascinante leader, per un motivo ben preciso: si è infatti trattata della prova definitiva della fine della relazione fra Damiano e la storica fidanzata, l’attivista Giorgia Soleri.

A pochissime ore dalla condivisione della clip online è ovviamente spuntato fuori il nome di questa donna misteriosa, che risponde al nome e cognome di Martina Taglienti. Ecco di chi si tratta.

Chi è Marianna Taglienti, la nuova presunta fidanzata di Damiano David

Non è per il momento sapere se si tratti di una nuova fidanzata o di una semplice fiamma con cui Damiano ha passato una notte di passione. Ad ogni modo, la ragazza in questione si chiama Martina Taglienti ed è una modella classe 2001 che da tempo frequentava il rocker. Appena tre giorni fa, tra l’altro, la nota rivista Vogue aveva dedicato alla giovane un articolo intitolato “Chi è Martina Taglienti, la modella italiana da tenere d’occhio in questo momento. Non a caso è amica dei Maneskin”.

Martina, che oggi fa parte dell’agenzia Elite Model World come riporta il suo profilo ufficiale, vanta su Instagram quasi 60.000 follower, un numero certamente destinato ad aumentare nelle prossime ore alla luce degli ultimi eventi.

La fine della relazione con Giorgia Soleri

Nel frattempo, travolto da uno “scandalo” che in realtà scandalo non è, Damiano è stato costretto ad ammettere candidamente con una Instagram Stories che la sua storia con l’ex Giorgia Soleri è ormai finita, diversi giorni fa. Nessun tradimento, insomma.