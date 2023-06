Chi è la quarta coppia di Temptation Island

Lunedì 26 giugno torna in prima serata su Canale 5 Temptation Island. Visto l’avvicinarsi sempre più dell’avvincente reality estivo, anche la quarta coppia partecipante è stata svelata: si tratta di Manu e Isabella. La coppia in questo caso sta vivendo dei problemi relazioni, che per il momento non c’entrano con l’infedeltà, per mettersi alla prova hanno deciso di partecipare alla trasmissione sull’isola.

Chi sono Manu e Isabella, la quarta coppia di Temptation Island

La coppia è fidanzata ormai da 3 anni e mezzo, Manu e Isabella però appartengono a realtà totalmente opposte: lui, cresciuto in un quartiere popolare, lei nel centro di Milano. Proprio questa differenza sociale pare essere la base dei loro problemi relazionali, sebbene Manu si sia detto molto innamorato di lei tanto da voler andare a convivere.

Per Isabella il problema non risiede invece nei diversi mondi dai quali i due provengono, bensì nella personalità e negli atteggiamenti di Manu. Senza vergogna, la ragazza ha addirittura dichiarato: “Se non fossi innamorata di Manu, non ci sarebbe nulla che mi terrebbe ancora legata a lui, perché ci sono tante cose che non vanno”.

Ovviamente gli appassionati del programma si sono subito fiondati in migliaia di commenti. Per molti lui sarebbe davvero innamorato, mentre lei starebbe solo cercando la scusa ideale per poterlo lasciare. Riusciranno i tentatori a mettersi tra loro? O l’isola li renderà più forti?