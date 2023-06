Canale 5 ha svelato nelle scorse ore la terza coppia ufficiale che parteciperà alla nuova edizione di Tempation Island, l’amatissimo programma della Fascino di Maria De Filippi con il quale alcuni fidanzati in crisi mettono alla prova il loro amore reciproco. Ecco dunque chi saranno questi nuovi protagonisti del programma, a breve di nuovo in onda dopo un anno di stop sempre con la conduzione di Filippo Bisciglia.

Temptation Island, svelata la terza coppia: chi sono Daniele e Vittoria

Con una clip di presentazione pubblicata sui social scopriamo che la terza coppia di questa edizione dello show Mediaset è formata da Daniele e Vittoria. A quanto pare è stato il primo a contattare la trasmissione, perché la compagna da diverso tempo lo sta “pressando” per avere un figlio da lui.

Vittoria però non ci sta a farsi dipingere come una persona che mette ansia alla sua dolce metà e infatti nella clip nega di pressare il fidanzato a fare alcunché. Sembra in ogni caso che due anni fa la coppia avesse litigato proprio per il desiderio di maternità della donna, mentre lui di diventare padre proprio non ne ha alcuna voglia. Ecco dunque che nella clip di presentazione sentiamo Daniele pronunciare le seguenti parole, dopo l’ultimatum della compagna: “Mi stai pressando, non ti ho mai detto tra due anni faremo un figlio, ti ho detto vedremo”.

Riprese in corso

Proprio in questi giorni sono in corso le registrazioni delle puntate di Temptation Island che andranno in onda a breve su Canale 5. Maria De Filippi, al proposito, è arrivata sul posto (in Sardegna) per monitorare i lavori in corso. L’undicesima stagione sarà trasmessa a partire da lunedì 26 giugno.