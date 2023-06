Maria De Filippi dopo il funerale di Berlusconi vola in Sardegna per Temptati...

Maria De Filippi dopo il funerale di Berlusconi vola in Sardegna per Temptati...

Subito dopo aver partecipato ai funerali dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, Maria De Filippi è partita alla volta della Sardegna, dove i paparazzi l’hanno pizzicata in spiaggia in compagnia del cane Saki, di proprietà della collaboratrice Raffaella Mennoia e di Alessio Sakara. La conduttrice, tuttavia, non si trova sull’Isola per vacanza, bensì per lavoro.

Maria De Filippi in Sardegna per seguire le riprese di Temptation Island

In questi primissimi giorni d’estate il team della Fascino, l’agenzia di produzione tv in mano alla conduttrice, è impegnata nelle riprese della nuova stagione di Temptation Island, l’amatissimo programma dove alcune coppie in crisi si mettono alla prova per testare la solidità del loro amore.

Maria De Filippi è dunque presente sul posto per monitorare i lavori della trasmissione che dopo un anno di stop tornerà in onda su Canale 5, per la gioia di molti telespettatori. I paparazzi l’hanno beccata in spiaggia di Santa Margherita di Pula (dove si trova il set del programma) in un momento di relax insieme al simpatico animale domestico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lecapedelvicolo (@vicolodellenewsegossip)

Problemi di salute per la conduttrice? Niente affatto

Fanpage, che ha condiviso gli scatti della conduttrice in anteprima, ha tenuto a sottolineare che nonostante le voci circolate su Twitter nel corso dei funerali di Berlusconi, la presentatrice non soffre attualmente di alcun problema di salute. Gli scatti, d’altra parte, parlano chiaro: nelle immagini apparse online la presentatrice sembra più in forma che mai.