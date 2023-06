Maria De Filippi irriconoscibile al funerale di Berlusconi: cosa le è successo da quando non appare più in video?

Maria De Filippi ha partecipato al funerale di Silvio Berlusconi, seduta accanto a Silvia Toffanin. I fan hanno notato un dettaglio che li ha spinti a bollare la conduttrice come “irriconoscibile“: cosa ha fatto al viso?

Tra le prime persone ad entrare nel Duomo di Milano per il funerale di Silvio Berlusconi c’è stata Maria De Filippi. Sola, seduta su una panca, la conduttrice ha subito attirato l’attenzione delle telecamere. Soltanto quando è arrivata Silvia Toffanin si è spostata per sedersi accanto a lei. I fan l’hanno osservata bene, apprezzando ogni suo gesto d’affetto nei confronti della famiglia Berlusconi, ma non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio sul suo viso. In molti l’hanno giudicata “irriconoscibile“.

Cosa ha fatto Maria De Filippi al volto?

Appena le telecamere hanno inquadrato Maria, sui social è nato un dibattito sul suo aspetto. In molti, infatti, hanno sottolineato come fosse diversa la conduttrice soltanto qualche settimana fa. Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, ad esempio, la De Filippi non aveva il volto tanto provato. Al funerale di Berlusconi è apparsa con il volto gonfio e con occhiaie pronunciate. Su Twitter si legge: “Semplicemente non ci sono le luci televisive”, oppure “Credo che semplicemente non sia truccata”.

Maria De Filippi: oltre l’aspetto c’è di più

Tralasciando alcuni commenti al vetriolo che sono apparsi sui social, quello che in tanti hanno notato non ha nulla a che vedere con l’aspetto. Maria si è seduta vicino a Silvia Toffanin e l’ha sostenuta per tutta la durata della cerimonia. La De Filippi è stata materna, ma discreta. Insomma, ce ne fossero di donne come lei, anche se “irriconoscibili”.