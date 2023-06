Silvia Toffanin in lacrime accanto a Maria De Filippi ai funerali di Berlusco...

La conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, è scoppiata in lacrime ai funerali di Silvio Berlusconi quando il suo feretro è entrato in chiesa.

Una folla di politici nazionali e internazionali, di calciatori e di volti del mondo dello spettacolo sono accorsi al Duomo di Milano per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi: tra le tante persone presenti alle esequie, non poteva mancare la nuora dell’ex premier e conduttrice Silvia Toffanin.

Folla di vip alle esequie del Cavaliere

Da Massimo Boldi a Ilary Blasi, da Alba Parietti a Maria De Filippi, da Iva Zanicchi a Gerry Scotti, e molti altri ancora. Sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che gravitano nell’orbita di Mediaset che sono accorsi al Duomo di Milano per partecipare ai funerali di Silvio Berlusconi. Per la funesta occasione, piazza Duomo era gremita: circa 2.000 persone si trovavano all’interno della Cattedrale mentre oltre 15.000 si sono radunate all’esterno dell’edificio per presenziare alle esequie e seguire la cerimonia dai maxischermi appositamente allestiti.

Tra i tanti volti della rete del Biscione non poteva mancare la conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin. La donna, oltre a militare tra le file dell’emittente, è anche compagna di Pier Silvio Berlusconi, secondo dei cinque figli dell’ex premier.

Silvia Toffanin in lacrime ai funerai di Silvio Berlusconi

La conduttrice, ripresa dalle telecamere presenti all’interno del Duomo per seguire la messa funebre, ha partecipato alle esequie stando seduta accanto alla collega Maria De Filippi, rimasta vedova di Maurizio Costanzo lo scorso febbraio.

Nel momento in cui il feretro di Berlusconi ha fatto il suo ingresso nella maestosa chiesa del capoluogo lombardo, la Toffanin non è riuscita a trattenere le lacrime. La compagna di Pier Silvio, infatti, è apparsa visibilmente affranta e addolorata per la recente perdita familiare.