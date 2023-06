Ha partecipato – come molti altri – ai funerali di Silvio Berlusconi: Alba Parietti ha voluto ricordare l’ex premier.

Alba Parietti, nel giorno dei funerali dell’ex premier e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ha voluto ricordare il politico e imprenditore italiano.

Alba Parietti ai funerali di Berlusconi: “Ha sempre rispettato il mio essere donna di sinistra”

Tra i tanti personaggi del mondo dello spettacolo che sono accorsi al Duomo di Milano per partecipare ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi e salutare per l’ultima volta l’ex premier c’è anche Alba Parietti.

“Berlusconi è stato il mio primo datore di lavoro in una televisione nazionale, è stata una persona con cui ho intrapreso un rapporto umano”, ha dichiarato la conduttrice, rispondendo alle domande dei cronisti nel giorno dei funerali del Cavaliere, scomparso nella mattinata di lunedì 12 giugno all’età di 86 anni.

Il ricordo della conduttrice

“Nonostante non la pensassimo nello stesso modo – e io glielo dicessi spudoratamente – ha sempre avuto un grande rispetto della mia storia personale, della mia cultura, del mio essere una donna di sinistra perché capiva quali erano le motivazioni profonde”, ha continuato la Parietti. “C’era sempre una possibilità di dialogo con lui, anche in modo affettuoso o spiritoso”, ha concluso.

La conduttrice è stata uno dei tanti volti che hanno raggiunto piazza Duomo per presenziare alle esequie di Berlusconi. Alla cerimonia funebre non sono mancati, poi, personaggi come Maria Stella Gelmini, Ilary Blasi o, ancora, Maria De Filippi.