All’inizio della nuova stagione di Temptation Island manca sempre meno e sul profilo Instagram del programma targato Canale 5 è stata pubblicata la storia della seconda coppia protagonista. Si tratta della 32enne Alessia e del fidanzato, Davide. I due stanno affrontando una fase non facile della loro storia e si sono rivolti al programma per capire se la loro relazione deve andare o meno avanti.

Loro sono Alessia e Davide e sono un’altra delle coppie che parteciperà a #TemptationIsland 🌴 Vi aspettiamo prossimamente su Canale 5! https://t.co/yTnGF6ytHB — Temptation Island (@TemptationITA) June 15, 2023

Temptation Island, chi sono Alessia e Davide

La prima a parlare è Alessia, giovane di 32 anni e legata a Davide da 11. Nel video ha raccontato di aver avuto un’altra relazione con una persona più grande di lei.

Ha poi aggiunto: “A giugno dell’anno scorso Davide mi ha scoperto, io in quest’anno ho fatto di tutto per riconquistarlo, ma credo di non esserci riuscita, quindi attualmente voglio capire se possiamo continuare a rimanere insieme oppure ci dobbiamo definitivamente allontanare”.

Davide: “Voglio capire se riesco a perdonare Alessia”

Anche Davide ha detto la sua. Ha accettato la richiesta della fidanzata di prendere parte al programma, ma anche per lui Temptation Island è un’occasione per ricercare delle conferme: “Ho tenuto nascosto ad Alessia che sapevo questa storia per un anno e mezzo, decido di partecipare al programma perché voglio capire se riesco a perdonare Alessia e soprattutto a dimenticare quello che mi è stato fatto, perché quando la guardo negli occhi c’è sempre una persona che ti ha tradito”.