Chi l'ha visto, esce per comprare le sigarette, ma non fa più ritorno: si cerca la 57enne Guya

Come oramai accade di consueto, la trasmissione Chi l’ha visto ha puntato i fari su un caso di sparizione. Durante la puntata di mercoledì 1 novembre è stato lanciato un appello per ritrovare Guya, una donna di 57 anni. Quest’ultima ha preso la sua bicicletta elettrica, intorno alle 10 del mattino di mercoledì 1 novembre. Avrebbe dovuto comprare solo un pacchetto di sigarette, ma non ha fatto più ritorno.

Chi l’ha visto scomparsa Guya: come riconoscere la donna

La conduttrice Federica Sciarelli, nell’introduzione, ha spiegato che la donna è scomparsa senza portare con sé i farmaci che assumeva quotidianamente. Per di più era priva del cellulare e dei suoi documenti di identità. La scomparsa è avvenuta a Braccagni, in provincia di Grosseto. Al momento della sparizione la donna indossava una croce, come si evince dalla foto che è stata mostrata in diretta e condivisa sul profilo ufficiale di Chi l’ha visto. Non si esclude che possa essere in stato confusionale.

L’appello in diretta del figlio per il padre Rocco

Subito dopo Federica Sciarelli ha portato all’attenzione del pubblico su un secondo caso di scomparsa. Antonio è alla ricerca del padre Rocco. Nel parlare con la conduttrice, l’uomo ha spiegato che il padre trascorreva le sue giornate in campagna. Ha poi spiegato che Rocco sarebbe andato a raccogliere delle castagne e da lì non sarebbe più rientrato. Da lì è scattato l’allarme. Altro elemento importante è stato il ritrovamento della Fiat Panda. Rocco – si legge dalla scheda di Chi l’ha visto – ha 82 anni e indossava una camicia bordeaux, jeans e scarpe da montagna. È alto 1,70m, ha gli occhi castani ed è quasi calvo. La scomparsa è avvenuta a Moliterno, in provincia di Potenza lo scorso 19 ottobre.