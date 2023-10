Chi l'ha visto, Lucia scomparsa a 16 anni dalla comunità: l'appello del papà Silvio

Nella puntata di Chi l'ha visto del 25 ottobre Silvio ha lanciato un appello perché la figlia ha fatto perdere le tracce. Dallo scorso 14 ottobre non si hanno più sue notizie.

Come oramai accade di consueto la trasmissione Chi l’ha visto si è aperta con un appello. Questa volta a rivolgersi al programma condotto da Federica Sciarelli è Silvio che è alla ricerca della figlia 16enne Lucia. Della ragazza, scomparsa da Buscate, in provincia di Milano si sono perse le tracce e dallo scorso 14 ottobre non si hanno più sue notizie.

Chi l’ha visto, scomparsa la 16enne Lucia: l’appello del padre

Il padre ha spiegato che la giovane si è allontanata dalla comunità educativa nella quale era inserita. Lucia, al momento della scomparsa, non aveva con sé il telefono cellulare anche se non si esclude che la giovane possa usare il telefono di qualcun altro. Si è poi rivolto alla figlia: “Voglio dire a Lucia che le voglio bene, di avere fiducia come io ce l’ho con lei e di tendere una mano che noi ci siamo. Aspetto un suo contatto perché siamo tutti preoccupati”.

Come riconoscere Lucia

L’uomo ha ipotizzato che Lucia possa essersi allontanata di molto. La giovane – si legge dalla scheda apparsa in sovrimpressione – è alta 1,65 metri e ha occhi e capelli castani. Per ciò che riguarda i segni particolari, Lucia ha delle cicatrici su mani e braccia, mentre sulle dita delle mani ha un tatuaggio.