Chi sono gli estremisti tifosi dell'Inter e del Milan che sono stati arrestati?

Luca Lucci, capo degli ultras del Milan, e suo fratello Francesco sono stati arrestati per accusa di associazione a delinquere. Lucci è sospettato di gestire attività illegali allo stadio di San Siro, che includono violenza, commercio illecito e traffico di droga. Interagiva anche con Andrea Beretta, ultras dell'Inter attualmente in prigione per l'omicidio del vecchio leader della curva nerazzurra, Antonio Bellocco.