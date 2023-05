Chi sono Mia Nicolai e Dion Cooper, i cantanti che rappresentano i Paesi Bassi all'Eurovision 2023

I cantanti dei Paesi Bassi faranno la loro performance durante la prima serata dell’Eurovision.

Chi sono i cantanti olandesi Dion Cooper e Mia Nicolai

Dion Cooper e Mia Nicolai si esibiranno all’Eurovision Song Contest con il brano Burning Daylight. Il duo canterà durante la prima semifinale del 9 maggio.

A scoprire il talento dei due artisti è stato Duncan Laurence, vincitore dell’Eurovision nel 2019. Il cantante, insieme a Jordan Garfield ha messo in contatto Cooper e Nicolai.

Brano scelto dall’emittente Avrotros

Il testo del loro pezzo è stato scritto proprio insieme ai due artisti Jordan Garfield e Duncan Laurence.

Il brano dei due artisti che verrà presentato nella prima semifinale è stato scelto dall’emittente Avrotros per rappresentare i Paesi Bassi all’Eurovision Songs Contest 2023.

I due artisti olandesi

La cantante Mia Nicolai è nata il 7 marzo 1996 ad Amsterdam. Alcuni dei suoi brani più conosciuti sono Mutual needs, e Set me free.

Dion Coooper, nato il 29 novembre 1993 a Wassenaar, ha partecipato a The voice of Holland nel 2015. Le sue canzoni più famose sono: Too Young Too Dumb e Know e Blue Jeans del 2022. Cooper ha, inoltre, partecipato al tour di Duncan Laurence.

Il cantante olandese prende spunto dall’artista John Mayer, Harry Styles e Shawn Mendes.

