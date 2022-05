Chiara Biasi, i segreti di bellezza: l'influencer soffre di macchie della pelle.

Influencer molto seguita, Chiara Biasi ha confessato i suoi segreti di bellezza. La skincare quotidiana, neanche a dirlo, è d’obbligo, ma sono diversi i trucchetti che utilizza per mantenere la pelle sempre in salute.

Chiara Biasi: i suoi segreti di bellezza

Intervistata da Look da Vip, Chiara Biasi ha parlato della sua skincare quotidiana, rivelando che soffre di macchie della pelle. E’ per questo che tutti gli accorgimenti che mette in atto sono dedicati a questa problematica. L’influencer cerca di nutrire a fondo l’epidermide e, più volte alla settimana, si concede una maschera. Al mattino, prima di uscire di casa, è d’obbligo la protezione contro i raggi solari e una buona crema idratante.

Poi, durante il giorno, lava il viso almeno un paio di volte, andando a riapplicare gli stessi prodotti.

Chiara Biasi: la skincare quotidiana è d’obbligo

La sera, invece, Chiara Biasi utilizza una schiuma detergente, acqua micellare e, all’occorrenza, dispositivi per far penetrare meglio i prodotti. Infine, applica una buona crema idratante e non dimentica i sieri per prendersi cura delle ciglia e delle sopracciglia. I suoi must have? Vitamina C, acido ialuronico, idrochinone e diversi olii che sceglie in base al periodo che la sua pelle sta vivendo.

Makeup? No grazie

Chiara Biasi ha fatto un’altra confessione interessante: durante il giorno non si trucca perché ama sentire la sua pelle respirare. Il makeup è riservato soltanto agli eventi e non lo fa mai da sola. Quando vuole truccarsi in modo fai da te applica al massimo un po’ di contouring e il mascara. Le sue tre parole d’ordine in tema di beauty? “Mascara, kajal e sopracciglia“.