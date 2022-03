Chiara Dalessandro denuncia Sonia Bruganelli: la youtuber infuriata a causa di Paolo Bonolis e Laura Cremaschi.

Chiara Dalessandro, youtuber abbastanza popolare, si è detta pronta a denunciare Sonia Bruganelli. Tutto è partito da uno sfogo che la donna ha avuto nei confronti di Paolo Bonolis e della Bonas Laura Cremaschi.

Chiara Dalessandro protagonista di Avanti un altro

Nella puntata di Avanti un altro del 15 marzo è andata in onda una scena che ha fatto infuriare Chiara Dalessandro.

Laura Cremaschi ha posto una domanda ad un concorrente proprio sul conto della youtuber: “Chiara Dalessandro è una famosa youtuber italiana, spesse volte nei suoi video è presente anche una persona presente nella sua vita. Chi è? La suocerina, il cuginone o la nipotella?“. Paolo Bonolis ha chiesto lumi alla Bonas sull’identità della donna. La ‘valletta’ si è limitata a rispondere: “Lei è una che fa i video su You Tube tipo Follettina per farti capire“.

E’ bastato questo breve scambio di battute a far infuriare la Dalessandro. Via social, Chiara si è scagliata contro Bonolis e Laura. La Dalessandro ha tuonato:

“Non mi aspettavo che Bonolis fosse così ipocrita da deridere una sua ex figura del salottino. Inoltre, vorrei dire agli autori che dovrebbero vergognarsi. Bonolis, sei una delusione totale. Una persona che faceva parte del tuo salottino derisa in quel modo, sei una vergogna. La bionda chi è? Chi la conosce? Chi ti credi di essere? Scendi dalla pianta che con me il confronto non lo reggi! Cafona“.

Chiara Dalessandro contro Sonia Bruganelli

A suo dire, Bonolis e la Bonas non hanno fatto altro che deriderla, mettendola in ridicolo. Le parole della Dalessandro sono arrivate fino a Sonia Bruganelli che, sempre via social, si è chiesta il motivo per cui Chiara fosse tanto arrabbiata. La youtuber, a questo punto, le ha scritto un messaggio privato per chiarirle la situazione.

Chiara ha spiegato a Sonia di essere stata “denigrata dalla bionda e Follettina bullizzata tuo marito ha riso“.

La Bruganelli, non capendo il motivo di tanto dispiacere, visto il ruolo che la Dalessandro ha avuto ad Avanti un altro, ha chiesto ulteriori spiegazioni. A questo punto la youtuber è esplosa:

“La Bonas ha detto che sono ‘una tipo Follettina’. Ma che modi sono? Paolo poi ha risposto ‘sì ci siamo capiti’. Nessuno vi dà il diritto di deridere le persone”.

Chiara Dalessandro denuncia Sonia Bruganelli

Sonia, senza peli sulla lingua, Sonia ha replicato:

“Però scusami, se non fosse per il fatto che sei esteticamente diversa dalle altre influencer classiche potresti non suscitare interesse no? Per cui puoi anche accettare che una ragazza ironizzi suoi vostri profili. Puoi anche rispondere in modo meno aggressivo”.

Questa doveva essere una conversazione privata, ma è stata condivisa dalla Bruganelli sui social. E’ a questo punto che Chiara ha del tutto perso la pazienza e si è detta pronta a denunciare Sonia. La youtuber ha tuonato:

“La moglie di Paolo, questa certa Sonia, non so cosa, si è permessa di divulgare una chat privata. Quello è un reato e la denuncerò, la legge non ammette ignoranza. Non mi interessa chi tu sia e che tu abbia i soldi. Anzi, meglio che tu abbia denaro, così almeno puoi pagarmi tutto”.

Come si concluderà questa faccenda? Molto probabilmente, alla Dalessandro non conviene andare fino in fondo, d’altronde è stata lei ad accettare di entrare a far parte del salottino di Avanti un altro.