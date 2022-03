Sonia Bruganelli, l’abito indossato per la finale del GF Vip 6: costo e dettagli

Tutto quello che c'è da sapere sul prezioso abito indossato da Sonia Bruganelli alla finale del GF Vip: il costo e i dettagli.

Durante la finale del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli ha indossato un abito da capogiro che ha lasciato i fan a bocca aperta.

Sonia Bruganelli: l’abito per la finale del GF Vip

Sonia Bruganelli ha scelto abiti da capogiro per il suo ruolo di opinionista al GF Vip e alla finale del programma non è stata da meno.

La moglie di Paolo Bonolis ha sfoggiato un abito firmato Gucci: si tratta di un modello della collezione Gucci Aria in pizzo floreale con cristialli, un bustier lilla con spalline e trasparenze dello stesso colore sul décolleté. Il costo dell’abito sarebbe di ben 6500 euro, e Sonia Bruganelli non ha mancato di mostrarlo orgogliosa ai fan attraverso i social.

La partecipazione al Grande Fratello Vip 7

La conduttrice ha fatto sapere che probabilmente non sarà opinionista nella settima edizione del programma ma ha lasciato aperto uno spiraglio di speranze per i fan, che sperano di vederla ancora nel ruolo.

“Potrei però pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso visto che con lui mi sono trovata molto bene.

Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista”, ha dichiarato la conduttrice, che precedentemente aveva detto: “Per quanto mi riguarda, non so se mi corteggeranno o meno, ma io ho un altro lavoro. A me è piaciuta l’esperienza e così come è stata la considero irripetibile…”. La conduttrice si farà convincere per una seconda esperienza nel ruolo di opinionista? I fan del programma non vedono l’ora di saperne di più.