Chiara Ferragni con i capelli corti: "Così mi sento me stessa"

Chiara Ferragni ha approfittato della sua partecipazione al Festival di Sanremo per fare un inaspettato cambio di look e in queste ore via social ha lodato il suo caschetto.

Chiara Ferragni: il cambio di look

Chiara Ferragni ha stupito i suoi fan quando, durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo, ha deciso di dire addio alla sua lunga chioma bionda per passare a un caschetto. L’influencer è fiera del suo nuovo hair look e in queste ore lei stessa ha ammesso di sentirsi “sé stessa” con il suo nuovo taglio di capelli. Sui social intanto in molti le hanno fatto i complimenti e sono curiosi di sapere se questo “colpo di testa” dell’influencer possa essere il primo di una lunga serie.

La lite con Fedez

Intanto, secondo indiscrezioni, l’influencer starebbe affrontando un momento di maretta con suo marito Fedez, accusato da molti di aver fatto di tutto per rubarle la scena durante il suo debutto a Sanremo. Il rapper non ha rotto il silenzio in merito alla questione, ma sembra che lui e Chiara Ferragni abbiano avuto un battibecco nel backstage di Sanremo.

L’influencer ha ringraziato tutti coloro che le sono stati accanto durante la partecipazione alla kermesse e, guardacaso, non ha menzionato suo marito.

I due avevano annunciato di dover dare una notizia importante dopo la fine della kermesse e in tanti si chiedono quando finalmente lo faranno.