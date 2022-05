Chiara Ferragni assente al concerto dell'amica Dua Lipa: le due hanno litigato?

Dua Lipa ha regalato ai fan italiani un concerto unico, andato in scena al Mediolanum Forum di Assago di Milano. Tanti i Vip presenti all’evento, ma una grande assente: Chiara Ferragni. Come mai l’imprenditrice non ha partecipato alla tappa italiana del tour dell’amica?

Chiara Ferragni assente al concerto di Dua Lipa

Chiara Ferragni e Dua Lipa sono amiche da tempo, ecco perché l’assenza dell’imprenditrice al concerto milanese della cantante ha lasciato tutti senza parole. Alla tappa italiana del tour, in scena presso il Mediolanum Forum di Assago di Milano, erano presenti tanti Vip nostrani, come la stilista Donatella Versace. L’assenza di Chiara e di Fedez, però, si è fatta notare, specialmente perché ultimamente hanno partecipato a tanti concerti. Come mai questa scelta?

Il motivo che ha tenuto Chiara lontana da Dua Lipa

I fan, nel vedere l’assenza della Ferragni, hanno subito pensato al peggio: le due hanno litigato? La risposta è negativa. Chiara non è andata al concerto di Dua Lipa perché era attesa ad un altro evento organizzato dal brand About You. La moglie di Fedez, quindi, ha dovuto rinunciare alla tappa italiana del tour dell’amica, ma di certo si saranno incontrate prima o dopo l’esibizione.

Il video di Leone conferma l’amicizia tra Chiara e Dua Lipa

D’altronde, l’amicizia tra Chiara e Dua Lipa è stata sottolineata recentemente proprio dal piccolo Leone. Il bambino, guardando l’artista in televisione, ha esclamato: “Lei è l’amica della mamma”. Un siparietto divertente, diventato virale in un lampo e ricondiviso dalla stessa artista.