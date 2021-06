Chiara Ferragni da censura: la foto nella doccia senza veli

Chiara Ferragni ha postato sui social uno scatto da censura: nella foto l'influencer è ritratta sotto la doccia completamente senza veli.

Chiara Ferragni ha postato sui social uno scatto bollente: nell’immagine l’influencer è ritratta completamente senza veli mentre è intenta a farsi la doccia.

Chiara Ferragni senza veli: la foto da censura

Chiara Ferragni è stata costretta ad “autocensurare” il suo ultimo scatto bollente sui social: l’influencer infatti si è lasciata immortalare mentre faceva la doccia in hotel e ha deciso di coprire il suo perfetto lato B con un’emoticon a forma di pesca. “Ciao Monday”, ha scritto l’influencer nella didascalia all’immagine, che ha presto fatto il pieno di like attraverso i social.

La foto è stata scattata probabilmente nei giorni scorsi in Grecia, dove l’influencer si è recata in compagnia di alcuni amici per una meritata vacanza. Mentre Chiara Ferragni si è recata ad Atene (in occaisone del lancio del suo nuovo temporary shop Nespresso) suo marito Fedez è volato in Puglia per Battiti Live 2021.

Chiara Ferragni in Grecia

L’influencer è partita per la Grecia in compagnia di alcuni amici e di alcuni fidati collaboratori, ma con lei non sarebbe stato presente il marito Fedez e i due figli, Leone e Vittoria, rimasti a casa con i nonni.

Mentre l’influencer postava sui social alcune foto del suo soggiorno mozzafiato, Fedez è volato in Puglia con Orietta Berti per presentare la sua Mille a Battiti Live 2021.

Chiara Ferragni: le news sulla vita privata

Il 23 marzo 2021, pochi giorni dopo il terzo compleanno del loro primo figlio, Leone, Chiara Ferragni e Fedez hanno dato il benvenuto alla piccola Vittoria, loro seconda figlia. La coppia ha trascorso questi mesi quasi esclusivamente in casa a causa della pandemia da Covid-19 ma entrambi hanno annunciato che presto ci saranno importanti novità per quanto riguarda la loro vita privata. I due hanno già anticipato che nel 2022 traslocheranno in un nuovo appartamento, sempre nel prestigioso quartiere di City Life a Milano. Chiara Ferragni ha dichiarato che la nuova casa sarà “personalizzata” con tutti i comfort più amati da lei e Fedez e ovviamente al suo interno saranno presenti due stanze (di cui una appositamente per la piccola Vittoria, che oggi dorme in camera dei suoi genitori). I fan non vedono l’ora di saperne di più e oggi la piccola di Casa Ferragnez è già una vera e propria star dei social.