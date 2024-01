Chiara Ferragni dal suo guardaroba: "Buon venerdì a tutti"

Chiara Ferragni, nella giornata di oggi, è tornata su Instagram e saluta i fan dal suo guardaroba.

L’influencer sembra non preoccuparsi delle nuove indagini a suo carico.

Chiara Ferragni e il guardaroba, dopo le accuse e le nuove indagini

Dopo le ultime vicende che accusano Chiara Ferragni di nuove truffe, l’influencer è apparsa sui social dal suo guardaroba, una cabina colma di abiti lussuosi.

Il guardaroba di Chiara Ferragni sui social

Conclusi i lavori nella nuova casa a City Life, Chiara ha ampliato anche il suo guardaroba. A fare qualche spoiler in merito era stato Fedez, con una diretta postata nei giorni scorsi sui social.

Nelle stories scriveva: “Non è una cabina armadio, è la Rinascente”.

Il nuovo Guardaroba di Chiara Ferragni

Ma, Chiara Ferragni è arrivata sui social con nuove foto, mostrandosi all’interno della sua cabina armadio personale.

Abiti e borse griffate, il guardaroba di Chiara Ferragni è diviso in diversi ambienti molto ampi. La cabina armadio è dotata di enormi specchi, arredata con un divano rosa e, ultima, ma non per importanza, una grande postazione per accogliere in casa un parrucchiere.

Dunque, il guardaroba di Chiara Ferragni ha creato stupore e meraviglia in tutti noi, dietro al nostro cellulare.