Mentre la Procura di Milano prosegue dritta con l’indagine sul caso Balocco-Chiara Ferragni, sul web sta accadendo qualcosa di insolito. Su eBay i prodotti legati all’imprenditrice vengono venduti a cifre folli.

Chiara Ferragni: post Balocco i suoi prodotti su eBay a prezzi folli

Il caso Balocco sta diventando sempre più grande. La Procura di Milano e la Guardia di Finanza hanno acquisito tutta la documentazione necessaria per l’indagine e stanno valutando se condannare Chiara Ferragni per frode in commercio. Nel frattempo, sul web sta accadendo qualcosa che ha dell’assurdo. I prodotti legati all’imprenditrice sono in vendita su eBay a prezzi folli.

Chiara Ferragni: il business nato su eBay ha dell’assurdo

Mentre Chiara Ferragni si è chiusa nel silenzio assoluto, i prodotti legati a lei sono finiti su eBay a costi stellari. Partiamo dal famoso pandoro Balocco, causa dei guai legali che sta vivendo e, forse, vivrà per tutto il 2024. La scatola vuota del dolce natalizio – sì, avete capito bene – va da un minimo di 100 euro ad un massimo di 220 euro. Se si vuole anche il pandoro, invece, bisogna sborsare 600 euro. Desiderate l’acqua sponsorizzata dalla moglie di Fedez? Le cifre partono da 40 euro fino a 300 euro a bottiglia.

eBay: in vendita anche le lacrime di Chiara Ferragni

Su eBay si trovano in vendita anche le lacrime di Chiara Ferragni. Si tratta di un semplice barattolo con attaccata un’immagine dell’imprenditrice. Questo oggetto assurdo e del tutto inutile è all’asta con prezzi che vanno dai 10 ai 20 euro.