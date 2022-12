Chiara Ferragni, dopo Sanremo un altro programma tv: quale e quando

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo – che la vedrà alla conduzione al fianco del direttore artistico Amadeus – sembra che Chiara Ferragni avrà un altro importante impegno in tv.

Chiara Ferragni: il programma dopo Sanremo

Sembra che per un po’ Chiara Ferragni dovrà mettere i social al secondo posto dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo: secondo indiscrezioni circolate in rete infatti, la moglie di Fedez sarebbe stata coinvolta nel progetto di un talk incentrato sulla moda che partirà all’indomani del Festival condotto da Amadeus. Al momento sulla questione non vi sono conferme e lei ovviamente continua a mantenere il massimo riserbo sulla questione.

In tanti nel frattempo sono curiosi di saper come se la caverà l’influencer sul palco dell’Ariston e quali abiti sfoggerà durante la kermesse.

Sanremo

Amadeus ha confessato di aver chiesto a Chiara Ferragni di stare al suo fianco sul palco dell’Ariston fin dalla prima edizione da lui condotta. L’influencer inizialmente avrebbe rifiutato perché non si sarebbe sentita all’altezza di un così prestigioso palco. A seguire altri impedimenti – come impegni di lavoro o la gravidanza – l’avevano costretta a rinunciare a prendervi parte.

La conduttrice Simona Ventura ha svelato che Chiara Ferragni le avrebbe chiesto dei consigli in vista della sua partecipazione al Festival.

“Intanto devo dire che mi ha chiamato Chiara Ferragni per farle un po’ da guida. Chiara quando deve rivolgersi alla televisione chiama sempre me e io di questo la ringrazio. Alla fine della fiera io sono per Sanremo e per Amadeus per tutta la vita. Comunque c’è Chiara e quindi guarderò lei”, ha rivelato.