Chiara Ferragni è arrivata a Sanremo: "Sono nervosa, ma farò del mio meglio"

In Liguria, Chiara Ferragni, co-conduttrice del 73° Festival di Sanremo, ha affittato una villa in collina con piscina a sfioro e vista sul mare.

Chiara Ferragni è arrivata a Sanremo, dove sarà co-conduttrice di Amadeus per la prima e l’ultima serata del Festival 2023.

Per l’occasione, l’imprenditrice e influencer ha affittato una villa con piscina a sfioro e vista mare.

Ferragni ha documentato su Instagram il suo angolo portafortuna, creato sul mobile della camera raggruppando i doni ricevuti da parenti, amici e collaboratori per augurarle un buon debutto al Festival. In particolare, si vede un disegno dei figli Leone e Vittoria, affidati ai nonni.

Al collo, Ferragni indossava invece un ferro di cavallo e un ciondolo con lo slogan della manifestazione: Perchè Sanremo è Sanremo.

Chiara Ferragni tesa in vista del Festival di Sanremo

Nonostante i 28,5 milioni di follower solo su Instagram, Chiara Ferragni ha reso noto di non essere immune all’effetto Festival. In alcune storie, la futura co-conduttrice ha mostrato la sua emozione durante una cena di saluti in cui gli amici le hanno regalato il Sanremo survival kit.

Prima della partenza per la Liguria, il marito Fedez l’ha invece ripresa nella loro casa di Milano mentre le chiedeva: “Sei tesa amore?”.

“Un pochino”, la risposta di Ferragni. “Spaccherai tutto”, ha replicato Fedez, che le ha poi proposto di scambiarsi un cinque segreto al grido di Sanremo.

Anche Fedez sarà presente a Sanremo nel triplo ruolo di conduttore di uno speciale di Muschio Selvaggio, in onda su Rai 2 nella settimana del Festival, di ospite in collegamento dalla nave Costa Smeralda e di ospite della performance degli Articolo 31 al Teatro Ariston nella serata dedicata alle cover.

“Mai fatto una diretta in televisione”

“In questi giorni la maggior parte delle mie storie sono in italiano perché sono co-conduttrice di Sanremo, un festival musicale molto importante in Italia e il più importante show televisivo seguito da quasi tutta Italia. Io non ho mai fatto niente del genere, non ho mai co-condotto uno show tv, non ho mai fatto tv in diretta, quindi sono molto nervosa ma cercherò di fare del mio meglio“, ha confessato in un altro video pubblicato appena dopo l’arrivo a Sanremo Chiara Ferragni, rivolgendosi principalmente ai suoi follower non italiani.