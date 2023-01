Sanremo 2023, Amadeus svela cosa farà Chiara Ferragni

Moda e musica a Sanremo.

Si potrebbe definire così la partecipazione di Chiara Ferragni al fianco di Amadeus al Festival della canzone italiana. Dopo Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Farncini, l’imprenditrice digitale – così le piace essere chiamata – sarà la quarta donna ad affiancare l’ormai tradizionale conduttore del festival. Ed è proprio Amadeus che oggi, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha spiegato cosa farà Chiara durante le due serate in cui la vedremo in onda.

L’entusiasmo già nella proposta

Un entusiasmo reciproco si potrebbe dire. Il conduttore ha iniziato dicendo: «È carina, […] non la conoscevo personalmente anche se l’ho invitata ogni anno perché la considero molto forte». Alla chiamata di Amadeus, lo stesso racconta una risposta non meno entusiastica da parte della giovane donna: «Incontriamoci, ho visto il Festival e ho notato il cambiamento, mi piace guardarlo e sono entusiasta della tua proposta».

È previsto per lei un monologo

Come le altre donne, anche la Ferragni sarà sul palco del Teatro Ariston per raccontare in un certo senso la sua storia, mirando a sensibilizzare il pubblico a dei valori e dei principi universali che in realtà prescindono le specificità della vita di ognuno. Pertanto, è previsto per lei un monologo su un tema preciso – a noi, naturalmente, per il momento sconosciuto –, che offra importanti spunti di riflessione.