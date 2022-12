Chiara Ferragni e Fedez, il bacio appassionato: la reazione di Valentina Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni stanno trascorrendo le vacanze in montagna in compagnia di tutta la loro famiglia e sui social i due hanno deciso di concedersi un siparietto ironico insieme a Valentina Ferragni.

Fedez e Chiara Ferragni: il bacio difronte a Valentina

Il rapper Fedez ha preso in giro sua cognata, Valentina Ferragni, postando una stories sui social in cui lo si vede baciare appassionatamente sua moglie, Chiara Ferragni, proprio difronte a un’imbarazzata Valentina. “Quando sei l’unica single in vacanza”, ha scritto il rapper nella didascalia alla stories, che ha presto fatto il pieno di like tra i fan.

Valentina è tornata single alcuni mesi fa dopo la sua importante storia con lo storico fidanzato Luca Vezil.

I due hanno affermato di essersi lasciati pacificamente, ma non hanno mai parlato pubblicamente dei motivi che li hanno condotti verso l’addio. Oggi Valentina sta trascorrendo del tempo da single e in tanti si chiedono se prima o poi anche lei riuscirà a trovare la persona giusta per lei.

Nel frattempo l’altra sorella Ferragni, Francesca, si gode il tempo accanto al suo piccolo, Edoardo, e al fidanzato Riki.

I due hanno da poco annunciato il loro fidanzamento ufficiale e nel 2023 sono attese le loro nozze. La coppia ha sempre preferito vivere la sua vita privata con maggiore normalità rispetto al resto della famiglia e Francesca lavora come dentista nello studio di suo padre.