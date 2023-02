Chiara Ferragni e Fedez starebbero attraversando una crisi e nelle ultime ore i due non si sono mostrati insieme sui social.

Chiara Ferragni e Fedez: la crisi

Secondo indiscrezioni Chiara Ferragni e Fedez avrebbero avuto un battibecco al Festival di Sanremo che sarebbe poi degenerato in una vera e propria lite e in queste ore il rapper è praticamente sparito dai social. Secondo i rumor in circolazione sua moglie Chiara Ferragni se la sarebbe presa perché, con il suo comportamento, Fedez avrebbe fatto di tutto per mettersi al centro dell’attenzione, oscurando anche il suo debutto tv.

Al momento il rapper non ha replicato ai rumor in circolazione e, dopo un ultimo messaggio in cui esprimeva il suo orgoglio per la moglie, si è praticamente eclissato dai social.

In tanti hanno notato che i due non si sono mostrati insieme neanche in occasione di San Valentino, mentre ovviamente in passato non hanno perso occasione per festeggiare la festa degli innamorati e mostrarsi insieme.

Per il momento sulla vicenda non è dato sapere di più e in tanti, sui social, sono impazienti di vedere i loro due beniamini di nuovo insieme.

Fedez riuscira a chiarirsi con sua moglie e a farsi perdonare? I due avevano anche rivelato di dover dare un importante annuncio dopo la loro partecipazione al Festival di Sanremo e in tanti sono impazienti di saperne di più.