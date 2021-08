Chiara Ferragni e Fedez, la festa per i 5 mesi di Vittoria: la reazione di Leone

La piccola Vittoria Lucia Ferragni ha compiuto 5 mesi ma il piccolo party organizzato dai suoi genitori ha finito per infastidire il fratello Leone.

Chiara Ferragni e Fedez hanno condiviso via social le immagini dei festeggiamenti per la loro piccola Vittoria, che ha compiuto 5 mesi di vita mentre loro si trovavano in Sardegna.

Chiara Ferragni: il complemese di Vittoria

Durante le loro vacanza in Sardegna Chiara Ferragni e Fedez non hanno dimenticato di festeggiare la loro piccola Vittoria Lucia Ferragni, che ha compiuto 5 mesi il 23 agosto.

Per l’occasione la coppia ha acquistato una torta al cioccolato con disegnato il numero “5” e su di essa avevano sistemato una grande candelina sonora e colorata. La musica emessa dall’oggetto a quanto pare ha infastidito alquanto il primo figlio della coppia, Leone, visibilmente annoiato dal suono emesso dall’oggetto.

Chiara Ferragni ha continuato comunque a cantare “Tanti auguri a te” alla sua bambina, che cresce a vista d’occhio diventando a lei sempre più somigliante.

Chiara Ferragni: le vacanze

Chiara Ferragni, Fedez e la loro famiglia hanno trascorso una vacanza da sogno in Costa Smeralda, tra yacht e resort extralusso. Nonostante le location da sogno non sono mancate le polemiche nei confronti della coppia: in particolare l’influencer ha scatenato l’ira dei sardi mostrando un cofanetto contenente alcune conchiglie che le sarebbe stato regalato.

Chiara Ferragni: la vita privata

Chiara Ferragni e Fedez sono più uniti e innamorati che mai e come sempre la coppia non perde occasione per trascorrere del tempo insieme ai loro due bambini, che crescono a vista d’occhio.

Dopo l’arrivo della piccola Vittoria la coppia ha annunciato che presto cambierà casa in favore di un appartamento più grande: la scelta dei due sarebbe ricaduta su un appartamento in costruzione nel prestigioso quartiere di CityLife (dove i due hanno già una casa adesso).

Per quanto riguarda la famiglia in tanti tra i fan dei Ferragnez si chiedono se i due prima o poi allargheranno ulteriormente la famiglia con una terza cicogna! Per il momento i due sembrano intenzionati a godersi la famiglia e la crescita di Leone e Vittoria, che non perdono mai di vista.

“Ho 34 anni. Sono felice ogni mattina quando mi sveglio. Ho due bambini che sono la mia soddisfazione più grande, innamorata da quasi 5 di mio marito di un amore pazzerello. Ho un lavoro che mi fa sentire speciale e spesso amata dagli altri, in cui posso essere me stessa e condividere messaggi positivi, lavoro che fino a qualche anno fa non esisteva”, ha scritto Chiara Ferragni rispondendo alle domande di un fan.