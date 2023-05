Chiara Ferragni ha finito per scatenare una vera e propria bufera in rete a causa di un video in cui si è ripresa insieme a sua figlia Vittoria, mentre era intenta a guardare la sigla di The Ferragnez.

Chiara Ferragnez: il video con Vittoria

Chiara Ferragni ha postato sui social un video in cui si è mostrata insieme a sua figlia Vittoria mentre era intenta a guardare la sigla di The Ferragnez, la serie di Prime Video che la vede protagonista accanto al resto della sua famiglia. Il video non ha ottenuto il risultato sperato da parte dei fan dei social, e infatti in molti l’hanno accusata di aver ignorato con esso la difficile situazione che ha colpito in queste ore l’Emilia Romagna a causa delle violente alluvioni e c’è chi, come sempre, l’ha accusata di usare sua figlia solo per ottenere ulteriori visibilità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

“Avvisa quando escono così non li guardo, la gente è piena di problemi specie in questo periodo e tu che promuovi i ferragnez con in braccio una minore, ma basta cresci un po’ insieme a Fedez”, ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “Sempre la stessa solfa”, e ancora: “Le solite cose che già sui social iniziano a stancare”, “Ma vattene affan**** va”