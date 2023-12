Non c’è alcun dubbio, Chiara Ferragni sta passando il momento più complicato, almeno lavorativamente parlando, da quando è diventata l’influencer più seguita d’Italia. Il caso dei pandori Balocco l’ha travolta in pieno e l’imprenditrice digitale, dopo il tanto chiacchierato video in cui prometteva di dare in beneficenza un milione di euro, si è chiusa nuovamente in un rumoroso silenzio.

Chiara Ferragni e il caso pandoro: l’indizio

Per un caso mediatico come questo è inevitabile che tantissime persone vogliano dire la loro, facendo sentire la propria opinione soprattutto sui social. Tanti utenti hanno dato contro a Chiara Ferragni dopo che l’Antitrust l’aveva sanzionata per l’ormai arcinoto caso del pandoro Pink Christmas di Balocco, ma tanti altri suoi followers stanno provando a difenderla. Tra X e Instagram, infatti, hanno iniziato a circolare alcune foto dell’etichetta del pandoro incriminato. Le frasi riportate sul cartoncino, secondo i fan dell’influencer, potrebbero scagionare Chiara.

Chiara Ferragni e il caso pandoro: la causa

“Chiara Ferragni e Balocco sostengono l’Ospedale Regina Margherita di Torino, finanziando l’acquisto di un nuovo macchinario che permetterà di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing” – è così che si legge sul cartoncino attaccato al pandoro griffato Chiara Ferragni e venduto per Natale da Balocco. “Se è solo questa l’indicazione sul pandoro, Chiara vince la causa in due minuti” – sostiene qualcuno. In realtà, però, va specificato che l’Antitrust ha agito prendendo in analisi non solo cosa c’era effettivamente scritto sulla scatola del dolce, ma anche tutta la campagna pubblicitaria e la comunicazione legata ad esso.