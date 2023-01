Chiara Ferragni in lacrime: il gesto inaspettato

Chiara Ferragni ha condiviso via socail il gesto inaspettato del suo team che l’avrebbe fatta commuovere fino alle lacrime.

Chiara Ferragni: il gesto inaspettato

Tra pochi giorni Chiara Feragni approderà a Sanremo, dove è stata scelta come co-conduttrice per il Festival condotto da Amadeus. L’influencer ha ricevuto per l’occasione uno splendido mazzo di fiori da parte dei ragazzi del suo team, che le hanno anche scritto su un biglietto: “Tifiamo tutti per te!”. L’influencer lo ha mostrato orgogliosa via social, commuovendosi fino alle lacrime per il regalo inaspettato.

“In questi giorni in cui ho sempre un pò la paura di non essere all’altezza di una nuova sfida. Questi gesti per me sono tutto. Vi voglio bene”, ha scritto via socail l’influencer che, negli ultimi giorni, non ha fatto segreto di essere particolarmente in ansia per la sua prima esperienza come co-conduttrice a Sanremo.

Nei mesi scorsi l’influencer si sarebbe confrontata con la conduttrice Simona Ventura, che le avrebbe offerto alcuni consigli in previsione della sua partecipazione alla kermesse. Nei giorni scorsi l’influencer ha anche annunciato di aver rinunciato al suo cachet per il Festival e di averlo donato a un’associazione per donne vittime di violenza. La questione non ha mancato di sollevare numerose polemiche in rete, ma l’influencer ha preferito non replicare.

Chiara Ferragni sarà co-conduttrice a Sanremo nella prima e nell’ultima serata della kermesse e indosserà abiti firmati Dior e Schiaparelli.