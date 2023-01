Chiara Ferragni, la confessione inaspettata: "Devo allontanarmi per un po' dai social"

Chiara Ferragni ha inaspettatamente confessato dai fan che prossimamente sarà più distante dai social.

Chiara Ferragni: l’allontanamento dai social

Chiara Ferragni è conosciuta come la regina dei social in Italia e per la prima volta lei stessa ha inaspettatamente confessato ai fan di volersi prendere una pausa da Instagram. A seguire la celebre imprenditrice digitale ha confessato che il motivo sarebbe legato alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, i cui preparativi le starebbero portando via ovviamente molto tempo.

“Scusate ma questi giorni saranno incasinatissimi perché stiamo lavorando a mille progetti, tra cui anche Sanremo, aiuto, quindi magari sarò un pochino meno su Instagram, cerco di tenervi aggiornati però sarà un mese super intenso e non vedo l’ora”, ha dichiarato l’influencer, e ancora: “Sono gasata, speriamo di avere questo mood anche per Sanremo ed è bello essere tornati a lavoro, essere tornati in ufficio e riprendere in mano tutto.

E vi voglio bene e grazie di seguirmi sempre e di supportarmi e per tutto l’amore che mi fate sentire sempre”.

In tanti non vedono l’ora di sapere come se la caverà l’influencer sul palco dell’Ariston e quali sorprese riserverà dopo la sua partecipazione (visto che lei e Fedez hanno svelato di dover dare un annuncio legato alla famiglia).

Le ipotesi sulla gravidanza

Nei giorni scorsi sono circolate numerose indiscrezioni in merito a una presunta gravidanza dell’influencer, ma Fedez ha smentito la notizia.

Al momento né lui né sua moglie hanno anticipato dettagli in merito all’atteso annuncio che dovrebbero dare dopo la messa in onda del Festival di Sanremo.