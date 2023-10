Chiara Ferragni: la romantica dedica a Fedez

A pochi giorni dalle sue dimissioni dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano, Fedez ha spento 34 candeline e sua moglie, Chiara Ferragni, gli ha voluto fare una tenera dedica via social.

Fedez: la dedica di Chiara Ferragni

Fedez ha compiuto 34 anni e in queste ore sua moglie, Chiara Ferragni, ha postato una carrellata delle più tenere foto che li ritraggono insieme e ha scritto un messaggio a lui dedicato. “Tantissimi auguri di buon compleanno a mio marito Fedez. La prima foto è quella di noi che vedo più spesso, dato che è quella che appare sul mio cellulare ogni volta che mi chiama. Grazie per aver creato una famiglia con me, grazie per essere sempre al mio fianco, nei momenti belli e in quelli brutti. Ti amo, buon compleanno”, ha scritto l’influencer.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni è rimasta accanto a suo marito anche in questo difficile periodo. Il rapper è stato ricoverato per alcune emorragie interne e lei è rientrata velocemente da Parigi per offrirgli tutto il suo supporto. I due presto si trasferiranno nella loro nuova casa e sui social in tanti, tra i fan, non vedono l’ora di sapere cosa riserverà loro il futuro e se allargheranno ulteriormente la loro famiglia.