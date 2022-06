Chiara Ferragni lancia l'abito guêpière: l'intimo fa tendenza e il look della moglie di Fedez ne è la prova.

Prima di essere annunciata come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, Chiara Ferragni ha regalato ai fan una piccola chicca. Si tratta, ovviamente, di un abito, che ha mostrato ai fan su Instagram: un vestito guêpière, che lascia davvero poco spazio all’immmaginazione.

Chiara Ferragni lancia l’abito guêpière

Chiara Ferragni non smette di stupire i fan. Dopo aver regalato loro un topless da urlo, con tanto di ciliegine a coprire i capezzoli, la moglie di Fedez ha lanciato l’abito guêpière. L’imprenditrice lo ha sfoggiato a Siviglia, in occasione della sfilata P/E 2023 di Dior. Il vestito lascia davvero poco spazio all’immaginazione, ma è comunque stato acclamato dalle fashion addicted.

Marca dell’abito guêpière

L’abito guêpière sfoggiato da Chiara Ferragni ha delle trasparenze piuttosto audaci. Si tratta di un tubino color carne, con le spalline sottili e il reggiseno a vista. A coprire i capezzoli ci sono due stelline nere, mentre dei fili di pizzo cadono sulle gambe, a mo’ di reggicalze. A completare l’outfit, un paio di sandali di pelle nera accollati con maxi zeppa e collanine sottili decorate con croci pendenti.

Il vestito e le scarpe sono firmate Gucci e fanno parte della collezione Love Parade.

Chiara Ferragni prima co-conduttrice di Sanremo 2023

Considerando che Chiara Ferragni è la prima co-conduttrice di Sanremo 2023, la domanda sorge spontanea: al Festival sfoggerà abiti audaci come il modello guêpière by Gucci? Le scommesse sono aperte e i fan non vedono l’ora di scoprire i suoi outfit sanremesi.