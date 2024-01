Chiara Ferragni, anche il manager indagato per truffa aggravata

Fabio Damato, manager di Chiara Ferragni, è indagato per truffa aggravata in merito al caso del pandoro Balocco e delle uova di Pasqua

Anche su Fabio Damato è arrivata la bufera. Il manager di Chiara Ferragni è infatti indagato per truffa aggravata, come l’influencer, in merito ai casi dei pandori e delle uova di Pasqua.

Indagini affidate alla Procura di Milano

Il coinvolgimento nelle indagini di Damato emerge dal provvedimento diffuso ieri dalla Procura generale della Cassazione sulla competenza territoriale della Procura milanese ad indagare.

Il fatto che la sede dell’azienda Balocco fosse a Cuneo aveva sollevato il conflitto di competenza territoriale tra gli inquirenti milanesi e quelli della città piemontese. Tuttavia, dal momento che i contratti sono stati siglati a Milano, la pg ha stabilito la competenza del capoluogo lombardo. Senza contare che esiste un “vincolo di continuazione” nelle indagini in merito alle uova di Pasqua della Dolci Preziosi e alla bambola prodotta in collaborazione con Trudi, per cui Chiara Ferragni è anche indagata, e i pandori Balocco.

Chi è Fabio Damato

Fabio Damato è il digital manager di The Blonde Salad dal 2007 e di Chiara Ferragni Collection. Nella serie TV The Ferragnez l’influencer lo definisce: “Il mio braccio destro, sinistro, tutto.”