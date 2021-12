Chiara Ferragni mostra come starebbe la figlia Vittoria con i capelli lunghi: la reazione sui social

Chiara Ferragni ha mostrato orgogliosa sui social come starebbe la figlia Vittoria con i capelli lunghi: la reazione del web.

La piccola Vittoria Lucia Ferragni, come la popolare madre Chiara è già un’icona in miniatura di moda e stile. Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram una foto della piccina mostrando come starebbe se avesse i capelli lunghi. In effetti il risultato è sorprendente: Vittoria assomiglia alla madre, ma del resto non poteva che essere così.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni Vittoria capelli, la reazione sui social

Sono in molti sui soclal ad aver fatto notare come madre e figlia siano davvero due gocce d’acqua. “Una piccola Chiara”, “È uguale a Chiara”.

“Sembra la tua gemella”, sono solo alcuni dei commenti dei utenti. Molti altri si sono detti incantati per la bellezza della piccina con tanto di emoticon con gli occhi a cuore.

Chiara Ferragni Vittoria capelli, la piccola ha trascorso il Natale a Milano

Nel frattempo la piccola Vittoria ha trascorso le vacanze a Milano a causa della febbre. Lo hanno fatto sapere gli stessi Fedez e Chiara Ferragni in alcune storie su Instagram: “Purtroppo oggi Vittoria non sta benissimo, per ora solo febbre e tampone fortunatamente negativo.

Ma dopo la brutta esperienza con il suo recente ricovero preferiamo rientrare a Milano per sicurezza”, ha scritto Fedez a tal proposito.

Chiara Ferragni Vittoria capelli, “Fedez voleva chiamarla Nirvana”

Intanto l’influencer durante la serie “The Ferragnez”, trasmessa nella piattaforma streaming prime video ha raccontato un aneddoto curioso sulla scelta del nome per la bambina. Fedez avrebbe voluto inizialmente chiamare la figlia Nirvana: “Vittoria è stato sempre uno dei miei nomi preferiti.

Fede non era sicuro, voleva chiamarla Nirvana…”, ha dichiarato l’influencer.