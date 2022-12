Chiara Ferragni nella lingerie rosso natale: l'ironia dei fan dei social

Chiara Ferragni è tornata a infiammare i social con alcuni completini intimi a tema natalizio e sui social, i fan, tra i commenti si sono scatenati con l’ironia.

Chiara Ferragni in lingerie

Chiara Ferragni ha sfoggiato sui social alcuni set d’intimo a tema natalizio di una nota marca di biancheria e, tra i commenti dei suoi fan, si è scatenata l’ironia. Qualcuno ha intimato all’influencer di coprirsi “perché fa troppo freddo” mentre altri, invece di lodare la sua forma smagliante, l’hanno invitata a mangiare di più durante le feste di Natale. L’influencer non ha replicato ai commenti dei fan e sui social continua a postare i suoi look da capogiro.

Le critiche

Nelle ultime settimane proprio per alcuni scatti osé in biancheria intima, Chiara Ferragni era stata presa di mira dagli haters. In tanti l’avevano criticata perché le sue foto sarebbero state poco decorose per una madre e lei aveva replicato affermando: “Ma questi commenti solo perché posto un video in intimo come ho sempre fatto nella mia vita? Voi siete fuori. Non c’è niente di più bello di trovarsi a proprio agio nel proprio corpo e se voglio farlo vedere che male c’è? Non faccio del male a nessuno tranne alle vostre menti bigotte”.

Più volte l’influencer è stata criticata per i suoi scatti osé sui social ma lei si è sempre detta indifferente alle critche.