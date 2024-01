Chiara Ferragni sponsorizza un hotel: la proprietaria cancella il post

Nei giorni scorsi, Chiara Ferragni è tornata a sponsorizzare qualcosa di diverso dal suo brand. Si tratta di un bellissimo hotel della Valle d’Aosta, dove ha trascorso un tranquillo weekend. La proprietaria della struttura, però, è stata costretta a cancellare il post.

Chiara Ferragni ha trascorso un weekend presso l’Hotel de Mascognaz a Champoluc, in Valle d’Aosta. Anche se tra l’imprenditrice e la struttura non c’era alcun accordo di sponsorizzazione, la proprietaria dell’albergo ha chiesto di poter condividere sui social uno scatto che ritraeva lo staff in compagnia della moglie di Fedez. La donna pensava di fare cosa gradita, ma il popolo social non ha reagito nel migliore dei modi.

Le dichiarazioni della proprietaria

Raggiunta dal Gambero Rosso, la proprietaria dell’hotel ha spiegato quanto accaduto:

“Ci ha telefonato la direttrice di un altro albergo di Courmayeur per chiederci se poteva farci piacere che la Chiara passasse un weekend da noi. E le abbiamo detto certamente sì, perché no? Così è arrivata da noi. Del resto, qui possono venire tutti, la Chiara come il barbone, siamo una struttura di ospitalità aperta al mondo. Purtroppo, ci dispiace che invece nel mondo ci sia odio. (…) Abbiamo chiesto di poter condividere. Ma nella notte è successo il finimondo: ci hanno riempito di messaggi e insulti e abbiamo dovuto rimuovere il tutto”.

Chiara Ferragni: il primo test di reputation social fallisce

La sponsorizzazione dell’hotel, anche se tale non era, è servita a Chiara Ferragni per capire il sentiment del popolo social. ll primo test di reputation, possiamo tranquillamente ammetterlo, è fallito. E’ bene sottolineare che l’imprenditrice ha pagato il soggiorno in montagna.