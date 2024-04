Fedez è stato ospite di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, in cui si è lasciato andare, raccontando tutto, compreso il divorzio dalla moglie Chiara Ferragni.

A proposito di alcune frasi dette dal rapper, alcuni fan hanno rivangato una vecchia stoccata detta dall’imprenditrice digitale al marito.

L’intervista a Belve

Tra le tante cose Fedez ha parlato dello scandolo del pandoro gate, difendendo quella che è quasi la sua ex moglie.

Afferma: “Tutta questa vicenda è stata gestita male. Si poteva gestire tutto meglio. Io una cosa so però… che Chiara che tutti credono sia in cattiva fede, non lo è. Si è presa tutte le responsabilità quando poteva spiegare che l’unico responsabile è il suo manager.”

La stoccata di Chiara Ferragni

Alla luce di alcune recenti dichiarazioni di Fedez, tra cui “mi innamorai di lei per il sesso”, alcuni fan hanno scovato delle vecchie dichiarazioni di Chiara Ferragni.

In una diretta Twitch di 3 anni fa il rapper chiese alla moglie: “Il sesso migliore?” e lei rispose: “Quello da sola”.