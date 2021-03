Chiara Ferragni, è nata Vittoria: quanto costa il passeggino?

La nascita della piccola Vittoria ha portato tanta felicità a casa dei Ferragnez, ma anche tanti regali super costosi, tra cui il passeggino.

Vittoria Lucia Ferragni, secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez, è nata il 23 maggio 2021, ma è già considerata come una piccola star di Instagram. Da quando i genitori hanno condiviso la sua prima foto sul social, non si fa altro che parlare di lei e dei suoi look griffati davvero adorabili, spesso coordinati a quelli della mamma influencer.

Il passeggino di Vittoria

Vittoria Lucia Ferragni è finalmente arrivata a casa e ha incontrato per la prima volta il suo fratellino Leone. La piccola ha ricevuto una mini festa di benvenuto, con palloncini colorati e moltissimi omaggi floreali.

I fan hanno notato che la neonata ha già una collezione di accessori da vera diva. Si tratta dei regali che le sono stati fatti dai più grandi nomi del mondo della moda, esattamente come è successo quando è nato il piccolo Leone. Chiara Ferragni ha mostrato alcune mini scarpine regalate alla piccola, tra cui dei mocassini di Tod’s in camoscio rosa da 175 dollari, e delle sneaker Superga bianche in tela, da 25 euro, e rosa, da 39 euro.

L’influencer ha anche mostrato un capo molto prezioso regalatole dallo stilista Fausto Puglisi, ovvero una tutina animale firmata Roberto Cavalli decorata con stampa leopardata e tigri, del valore di 290 euro.

Tra i regali di lusso non mancano i giocattoli. Mamma Chiara ha mostrato con grande orgoglio un maxi peluche a forma di orso decorato con la doppia F di Fendi, omaggio inviato da Silvia Venturini, che sul web viene venduto a 550 euro. Ad ottenere maggiore successo, e anche maggiore stupore, è sicuramente il passeggino firmato da Maria Grazia Chiuri, la direttrice creativa di Dior, cara amica della Ferragni. L’accessorio fa parte della collezione Baby Dior ed è una combinazione tra una culla e un passeggino, con la capatina decorata con la stampa Oblique. Il prezzo sul sito ufficiale è di 5.900 euro.