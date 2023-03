Chiara Nasti e la vita da mamma: "Mi manca il tempo libero"

Chiara Nasti ha pronunciato alcune frasi sulla sua vita da mamma che hanno finito per scatenare un putiferio in rete.

Chiara Nasti ha raccontato ai fan alcuni retroscena sulla sua vita da mamma del piccolo Thiago e ha pronunciato alcune frasi destinate a far discutere.

Chiara Nasti e la vita da mamma

Da un paio di mesi Chiara Nasti è diventata mamma del piccolo Thiago e sui social, nelle ultime ore, è finita nell’occhio del ciclone per alcune frasi da lei pronunciate e riguardanti la sua maternità. L’influencer non ha fatto segreto di volersi occupare personalmente di suo figlio e di trascorrere con lui praticamente ogni momento del suo tempo. Nonostante questo la Nasti ha potuto contare sull’aiuto dei suoi familiari e di chi le fa le pulizie in casa, inoltre non ha mai smesso di prendersi cura di sé stessa e di dedicarsi all’attività fisica. La questione ovviamente ha sollevato un putiferio e in tanti l’hanno accusata di ipocrisia.

In un messaggio dedicato a suo figlio Thiago l’influencer ha scritto: “Hai cambiato la mia vita radicalmente, a volte mi ritrovo a pensare alla mia vita di prima.. mi manca tutto quel tempo libero e spensieratezza sai? Però allo stesso tempo ti guardo e penso che non ci sia cosa più bella che potessi fare, osservarti mi rende felice e soddisfatta. La mia felicità dipende tutta da te adesso. Quando ti svegli e mi guardi con quel sorrisone mi fa scoppiare il cuore, sei tutto ciò che ho sempre desiderato.”

Molto pesto Chiara Nasti convolerà a nozze con il fidanzato Mattia Zaccagni e tanti sono curiosi di sapere cosa riserverà il futuro alla coppia.