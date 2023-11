Chiara Nasti e Zaccagni derubati in casa, lo sfogo: "Perché non ci sono pattuglie?"

Attraverso i social Chiara Nasti si è sfogata perché lei e Mattia Zaccagni sarebbero stati derubati in casa. I ladri avrebbero sottratto gioielli e oggetti di valore per un bottino pari a 70mila euro.

Chiara Nasti: i ladri

Una terribile disavventura per Chiara Nasti: nelle ultime ore la stessa influencer ha fatto sapere, insieme a suo marito Mattia Zaccagni, che alcuni malviventi le si sarebbero introdotti in casa sottraendo oggetti e gioielli per un valore di 70mila euro. Passato lo spavento iniziale, l’influencer si è sfogata via social e ha ringraziato i fan che le hanno espresso la loro vicinanza e il loro calore.

“Grazie per i messaggi! Io Thiago e Mattia siamo bene, per il resto si occuperà chi di dovere”, ha dichiarato l’influencer, e ancora: “L’unica cosa che mi turba è che già sono stata rapinata prima dell’estate e nonostante questo non gira qualche pattuglia in più per controllare la zona. Ma nell’abitazione è una cosa schifosa che non auguro a nessuno!”. Al momento le forze dell’ordine starebbero svolgendo le dovute indagine per rintracciare i malviventi, e sulla questione non sono emersi ulteriori particolari. In tanti, tra i fan, sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda.