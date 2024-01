Chiara Nasti, "in gravidanza faccio la tinta e mangio crudo": la polemica è esplosa in un lampo.

Chiara Nasti è la regina delle polemiche, si sa. Nelle ultime ore, l’influencer napoletana ha attirato le critiche dei fan perché ha confessato che in gravidanza si concede la tinta per capelli e mangia cibo crudo.

Chiara Nasti, tinta e cibo crudo in gravidanza: è polemica

Soltanto qualche giorno fa, Chiara Nasti ha confermato di essere incinta del secondo figlio. Dopo aver ufficializzato la gravidanza, l’influencer è finita al centro delle polemiche perché ha confessato che, nonostante lo stato interessate, si concede la tinta per capelli e mangia cibo crudo.

Le dichiarazioni discutibili di Chiara Nasti

Via social, Chiara Nasti ha fatto sapere che, a detta sua, le donne in gravidanza che fanno troppa attenzione all’alimentazione sono delle “esaurite“. Lei, al contrario, non bada alle indicazioni dei ginecologi e mangia di tutto, perfino il cibo crudo. Non contenta, la moglie di Mattia Zaccagni ha aggiunto che continua anche a fare la tinta per capelli.

Chiara Nasti: la gravidanza alternativa

La Nasti ha dichiarato:

“Non sono come tutte quelle esaurite che stanno attente a qualsiasi cosa. Quando nascevano i bimbi prima non c’erano tutte queste restrizioni. Io anche con il cibo, se vado in un posto che conosco, mangio crudo ecc”.

Insomma, alla luce delle sue dichiarazioni, possiamo affermare che Chiara sta vivendo una gravidanza alternativa.