Chiara Nasti, la risposta a un fan accende la polemica: “Io farei attenzione”

Chiara Nasti è stata travolta da una valanga di critiche per una risposta da lei data a un fan dei social.

L’influencer Chiara Nasti, da poco entrata nel nono mese di gravidanza, ha scatenato una polemica in rete con il video di un minore.

Chiara Nasti: la polemica

Chiara Nasti non smette di scatenare polemiche in rete e, nelle ultime ore, a spiazzare i follower è stata una risposta data dall’influencer a un fan in merito a un suo video.

Nelle immagini postate dall’influencer si vede un bambino dire “vaffanc***” e il fan ha chiesto cosa ci fosse di divertente in un bambino così maleducato. Chiara Nasti ha risposto: “Ma maleducato perché? Io farei attenzione a parlare di chi non conosci, perchè se forse non lo sai quel bambino sta molto bene economicamente”, e ancora: “Magari un giorno sarà il tuo datore di lavoro e dovrai solo ringraziarlo. Ma imparate a campare su”.

La risposta dell’influencer, che presto sarà madre del suo primo figlio, ha scatenato un polverone in rete.

“Madonna il terrore che mi fa Chiara Nasti genitore di qualcuno”, ha tuonato un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Nasti è il nuovo passo verso l’abisso”.

Le altre bufere

Nei giorni scorsi Chiara Nasti era già finito al centro della bufera per aver ammesso di non essersi vaccinata contro il Covid. L’influencer aveva anche scatenato le critiche e l’ironia della rete affermando che, se suo figlio fosse stato una femmina, la avrebbe chiamata Barbie.

Al momento l’influencer e fidanzata di Mattia Zaccagni ha preferito non replicare alle critiche nei suoi confronti.